Mercato LOSC - La destination de Boubakary Soumaré se précise

Comme le révèle Sky Sports, la liste des prétendants en lice pour attirer l'infatigable milieu de terrain Boubakary Soumaré s'est réduite à Chelsea et Manchester United. Barré à Paris, le natif de Noisy-le-Sec avait décidé de rejoindre le LOSC à l'été 2017. Depuis, le jeune joueur (20 ans) explose au plus haut niveau et cumule plus de 60 apparitions en deux saisons avec les Dogues.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Lille, il s'est installé comme un élément incontournable du onze de Christophe Galtier. Du haut de son mètre 88, il fait étalage de tout son panel de milieu moderne depuis le début de la saison, compatible avec les exigences de la Premier League. Toujours selon le média, aucune décision ne sera prise avant son match face à Paris, le 26 janvier, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.