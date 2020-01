Mercato LOSC - Thiago Maia va se rendre au Brésil

Selon les informations de L'Équipe, le milieu de terrain Thiago Maia (22 ans) va quitter Lille pour se rendre au Brésil dans le cadre d'un prêt à Flamengo, assorti d'une option d'achat inférieure à 9 millions d'euros. Peu utilisé depuis le début de la saison (4 matchs joués), ce dernier avait débarqué chez les Dogues à l'été 2017 contre 14 millions d'euros en provenance de Santos.

Seule erreur de casting au milieu des plus-values lilloises réalisées ces dernières années (Nicolas Pépé a été acheté 10 millions d'euros en 2017 et revendu 80 millions d'euros deux ans plus tard), prêter le Brésilien est un moindre mal pour le LOSC. Son départ, inéluctable et annoncé depuis quelques jours, pourrait libérer une place à Cheikh Niasse (19 ans), milieu récupérateur de l'équipe réserve (5 matchs de Youth League).