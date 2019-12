Mercato - Luca Zidane ouvre grand la porte à la L1

Luca Zidane, actuellement prêté en D2 espagnole au Racing Santander par le Real Madrid a expliqué dans une interview accordée à L’Équipe être intéressé à l’idée de signer dans un club de l’Hexagone. "J’aime l'Espagne mais je me sens français. Je suis en Espagne depuis l'âge de trois ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l'essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L'année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas? - d'aller poursuivre ma carrière en France. J'avais déjà eu quelques contacts" a laissé entendre le natif marseillais.

Libre de tout contrat en juin prochain, l’un des quatre fils de Zidane espère bien rebondir en France dans l’optique de retrouver la sélection française. L’Euro 2021 se trimant avec les Espoirs, le portier affirme avec conviction : "La France est ma sélection. Mon rêve est d'aller le plus haut possible et déjà de reprendre le fil avec les Espoirs. Je veux remonter dans le train (...) Mais après, on n'a rien sans rien. Je joue à Santander, je fais mes matchs. Je me mets dans les meilleures conditions pour retrouver les Espoirs. J'aimerais aller à l'Euro 2021 avec ma génération. C'est un objectif. Après, viendra ce qui viendra".