Mercato - Lucas Fernandes réagit à la rumeur OM

Il y a un peu plus d'un mois, la presse portugaise se faisait l'écho d'une offre envoyée par l'Olympique de Marseille à Portimonense, pour son milieu offensif Lucas Fernandes. Le jeune joueur brésilien (22 ans) réagit dans une interview à Foot Mercato à cet intérêt supposé du club phocéen.

Tout en bottant en touche, Fernandes affirme qu'il pourrait se laisser tenter par le challenge marseillais. "Je laisse ça à mes représentants et à mon père. Je veux me concentrer sur le football, sur notre situation. Le maintien est très important pour nous. Après seulement, on pensera à ce genre de choses. Je suis content de voir l'intérêt de l'OM, c'est un club qui me plairait oui."