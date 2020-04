Mercato - Lucas Ocampos courtisé par Dortmund

Très performant pour sa première saison en Liga (10 buts et 2 passes en 22 matchs), Lucas Ocampos a fait grimper sa cote, un an après son transfert de l'OM au FC Séville contre environ 15 millions d'euros. Désormais estimé entre 50 et 70 millions d'euros par le CIES (sa clause libératoire est fixée à 70 M€), le milieu offensif argentin (25 ans) aurait retenu l'intérêt du Borussia Dortmund, qui cherche une solution de repli en cas de départ, probable, de Jadon Sancho.

C'est ce qu'écrivent ce vendredi nos confrères d'El Desmarque, en précisant néanmoins que l'ancien monégasque n'est pas le premier choix du Borussia. Les pensionnaires du Signal Iduna Park cibleraient en priorité Ferran Torres, mais devront se frotter à la concurrence des plus grands clubs du continent (Real, Barça, City) pour aller plus loin sur la piste du jeune valencian (20 ans). Everton Soares, l'international brésilien (14 sélections à 24 ans) du Grêmio Porto Alegre, serait également suivi par les Allemands.