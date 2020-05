Mercato - Lucas Ocampos ouvre la porte au Real Madrid

Cité parmi les cibles du Real Madrid, Lucas Ocampos a commenté l'intérêt supposé du club merengue dans une interview à la radio Club 947. "Nous en avons discuté avec ma femme l'autre jour. Nous avons ouvert le journal et on y disait que le Real Madrid me convoitait. C'est le genre de choses qui me motivent beaucoup", a-t-il confié. "Le plus grand souhait d'un joueur est de jouer dans ces clubs, les meilleurs clubs du monde."

L'Argentin de 25 ans est donc ouvert à la possibilité de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, lui qui a déjà inscrit 10 buts et délivré 2 passes en 22 matchs de Liga avec le FC Séville, qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de l'OM (contre 15 M€). "Cette saison, je vais très bien et je me plais beaucoup", a poursuivi Ocampos. "Lorsque vous faites bien les choses dans ce championnat, vous vous démarquez beaucoup."