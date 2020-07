Mercato - Luis Suarez a une touche en MLS

Et si Luis Suarez traversait l'Atlantique cet été ? C'est en tout cas le rêve de l'Inter Miami et de son propriétaire David Beckham, qui souhaiteraient attirer l'attaquant uruguayen dans leurs filets, d'après le Mundo Deportivo. Suarez, qui a fêté ses 33 ans en janvier, sort d'une saison à 16 buts en 28 matchs de Liga. Une blessure au genou l'a privé d'une dizaine de matchs en début d'année et il n'a pas toujours été titulaire depuis la reprise, en juin, mais il fait toujours partie des cadres du club culé.

Son contrat court jusqu'en 2021, mais serait automatique prolongé s'il participait à au moins 60% des matchs du Barça la saison prochaine, comme il l'avait lui-même confié dans une interview à la presse catalane, récemment. La preuve de sa volonté de poursuivre son aventure au Nou Camp, entamée en 2014, même s'il ne serait pas insensible aux sirènes de la Major League Soccer. "Luis veut venir en MLS", avait dévoilé son compatriote et ami Nico Lodeiro, en fin d'année dernière. "Il aime ce championnat. Il me pose toujours des questions à ce sujet." Un motif d'espoir pour Beckham et sa franchise.