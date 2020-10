Mercato - Luis Suarez allume le Barça et son ancienne direction !

En marge d'un match disputé avec sa sélection de l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi, Luis Suarez s'est à nouveau exprimé sur les conditions de son départ du FC Barcelone.

À l'issue de la victoire obtenue face au Chili (2-1), Luis Suarez, l'attaquant de l'Uruguay, est une nouvelle fois revenu sur son transfert à l'Atlético Madrid. L'occasion pour l'ancien joueur du FC Barcelone (33 ans) de fustiger - encore - le manque d'élégance flagrant des dirigeants catalans à son égard, et ce malgré plus de six années de bons et loyaux services (198 buts en 283 matches) sous les couleurs du club blaugrana : "Je n'ai pas été surpris par la réaction de Lionel Messi parce que je le connais trop bien. Je savais la douleur qu'il pouvait ressentir. C'était pareil pour moi", a 'abord rappelé l'attaquant de la Céleste face à la presse, avant de pointer du doigt l'attitude de ses désormais anciens dirigeants barcelonais.

"Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis six ans et il y avait d'autres façons de faire, de me dire que le club voulait changer d’ère… Mais la manière de faire les choses n'a pas été bonne et cela a aussi dérangé Leo. Il sait comme nous avons souffert et à quel point c'est difficile", a ainsi estimé Luis Suarez, et d'en rajouter une couche : "Je n’ai pas bien pris les messages du club selon lesquels il cherchaient une solution pour changer d’ère. Pour la forme surtout car il faut savoir accepter quand on termine un cycle", a-t-il enchaîné et de préciser : "Il y a des choses qui n’étaient pas dites. Mais aller à l’entraînement et être mis à l’écart car vous ne faites pas partie du match…"