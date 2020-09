Mercato - Luis Suarez serait tombé d'accord avec la Juventus

Luis Suarez à la Juventus ? L'hypothèse prend du corps ces dernières heures dans la presse italienne. Après que Gianluca Di Marzio a évoqué un rapprochement entre le buteur uruguayen et le club piémontais mardi soir, la Gazzetta dello Sport écrit sur sa une du jour que les deux parties se sont entendues sur les bases d'un contrat de trois ans, avec un salaire annuel net de 10 millions d'euros à la clef. La fiscalité italienne permettrait aux Bianconeri d'offrir un tel pont d'or à l'avant-centre de 33 ans.

Reste désormais à trouver un accord sur les conditions de son départ du FC Barcelone, où il reste un an de contrat à Suarez. Alors que Ronald Koeman ne compte plus sur lui, El Pistolero aurait l'intention de réclamer des indemnités de départ au club catalan, qui s'assoirait donc par ailleurs sur une indemnité de transfert. Et rien ne dit que les dirigeants blaugrana, qui ont déjà fort à faire dans l'épineux dossier Lionel Messi, accéderont à la requête de leur numéro 9.