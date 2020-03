Mercato - Luka Modric dans le flou

En fin de contrat dans un an, Luka Modric ne sait pas s'il sera encore un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Alors que l'Inter Miami de David Beckham lui fait les yeux doux, l'international croate n'est pas totalement fermé à l'idée de quitter dès cet été la capitale espagnole, où son temps de jeu s'est affaissé cette saison (22 matchs de Liga, 14 titularisations). Mais d'après Marca, il ne souhaite pas non plus que cet exercice 2019-2020, tronqué par la crise du coronavirus, marque la fin de son aventure à la Casa Blanca, entamée il y a maintenant huit ans.

Du côté des dirigeants madrilènes, on ne compte pas sur le transfert de Modric pour faire de l'argent (à 34 ans, sa cote sur le marché est quasi-nulle) et on suivra ses désirs, qu'ils penchent pour un départ ou non.