Mercato - Lyon, Marseille et Rennes sont chauds pour Umtiti

Touché par quatre blessures cette saison dont une qui court encore aujourd'hui au genou, Samuel Umtiti ne cesse de voir son avenir au Barça en flou depuis longtemps. A l'affût du défenseur central français, trois clubs de Ligue 1 : Lyon, Marseille et Rennes.

Depuis l'arrivée de Clément Lenglet (25 ans) à Barcelone à l'été 2018, la vie de Samuel Umtiti (26 ans) est tout sauf un long fleuve tranquille. Victime de six blessures entre-temps, le champion du monde a également perdu sa place de titulaire au profit de l'ancien sévillan. Un mal-être loin d'être caché par le natif de Yaoundé (Cameroun).

Et alors que ses détracteurs se multiplient en Catalogne, l'ex-lyonnais refuse pour autant de renoncer à sa place au Barça. Poussé vers la sortie, le gaucher continue de déclarer qu'il souhaite s'imposer, et retrouver son meilleur niveau. Pourtant, sa direction voit son avenir d'un autre oeil, et commencerait à tester sa cote sur le marché des transferts.

Vers un prêt en Ligue 1 ?

Parmi les courtisans de "Big Sam", trois clubs français auraient pointé le bout de leur nez selon le Mundo Deportivo. Il s'agirait en effet de Lyon, club formateur d'Umtiti, mais aussi Marseille et Rennes, fraîchement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En Angleterre, Arsenal, Everton et West Ham pourraient également pointer le bout de leur nez.

Mais toujours campé sur sa position, l'international français (31 sélections, 4 buts) aurait fort à gagner en obtenant enfin du temps de jeu, alors que l'Euro se profile en 2021. Si sa clause libératoire est fixée à 500 millions d'euros et son contrat court jusqu'en 2023, le défenseur central pourrait partir en prêt pour une saison, avec une option d'achat décidée par Barcelone. Pour le moment, aucune réunion n'a eu lieu entre les deux parties. Mais en cas de départ, Samuel Umtiti pourrait réaliser son grand retour en Ligue 1.