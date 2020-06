Mercato - Lyon a tenté l'incroyable coup Thiago Silva !

Face au chantier de sa défense centrale, l'Olympique Lyonnais a à un moment songé à Thiago Silva pour apporter du leadership à son équipe. Mais face au salaire astronomique du Brésilien (1,5 millions brut mensuel), l'OL n'a pas souhaité rêver plus longtemps.

Une chose est sûre. Le poste de défenseur central a toujours été une grande interrogation ces dernières années dans le Rhône. Après une première saison aboutie, Marcelo (33 ans) s'est écroulé la suivante, avant de revenir difficilement ces derniers mois après de grosses tensions avec les supporters lyonnais. De son côté, Jason Denayer (24 ans) s'est toujours imposé comme la valeur la plus fiable à ce poste, mais a prouvé qu'il pouvait également faillir dans les grands matchs, et ne pas répondre au rendez-vous de manière régulière sur tout un exercice.

Enfin, Joachim Andersen (24 ans), joueur le plus cher de l'histoire du club (24 millions d'euros + 6 de bonus), a lui été la grande déception de l'OL cette saison. Attendu comme un patron de la défense, le Danois n'a jamais affiché un soupçon de sérénité, mais reste un élément sur qui les Gones veulent croire pour le futur. Et face au manque de garantie à ce poste, la cellule de recrutement s'active depuis de nombreuses semaines déjà. Alors que les noms d'Aissa Mandy, Marash Kumbulla, Robson Bambu, Merih Demiral, et Kevin Akpoguma ont été évoqués en interne, celui de Mamadou Sakho est revenu récemment. Mais alors que le dossier de l'ancien joueur du PSG reste en suspens, celui de son ex-capitaine, Thiago Silva (35 ans) a été gelé, comme le révèle L'Equipe ce matin.

L'OL s'est ravisé

A la recherche d'un profil expérimenté, avec du leadership et du talent, les équipes de Juninho (directeur sportif) et Bruno Cheyrou (nouveau directeur de la cellule de recrutement) ont réfléchi à attirer le Brésilien. Mais Thiago Silva ne serait donc plus sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, qui a abandonné l'idée de réaliser l'un des gros coups de l'été. Freiné par le salaire astronomique du natif de Rio de Janeiro (1,5 millions d'euros brut mensuel), l'OL s'est rapidement ravisé et ne tentera pas de l'attirer cet été.

En fin de contrat avec le club de la capitale, l'ancien milanais ne serait pas pour autant tenté de finir son aventure le 30 juin. En effet, O Monstro devrait prolonger son aventure pour deux mois seulement, le temps de jouer le final 8 de la Ligue des Champions. A la recherche d'un challenge en Europe pour la saison prochaine, Thiago Silva serait d'ailleurs dans le viseur de trois clubs. En effet, à en croire le Sun, Tottenham et son entraîneur José Mourinho auraient ciblé le capitaine francilien, mais aussi la Fiorentina, selon Sky Sport, et surtout le Milan AC pour un come-back huit ans après son départ. Une information délivrée par Tutto Sport il y a trois semaines.