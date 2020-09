Mercato - Lyon d'accord avec le Hertha pour Reine-Adélaïde !

Le feuilleton Reine-Adélaïde continue. Selon les informations de RMC, l'Olympique Lyonnais et le Hertha Berlin ont trouvé un terrain d'entente concernant la venue Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) pour un montant de 27 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. RMC précise que le milieu international espoir français n'a pas trouvé d'accord avec le club allemand et qu'il privilégierait surtout un départ pour le Stade Rennais. Affaire à suivre.