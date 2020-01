Mercato - Lyon-Duchère recale Farès Bahlouli

Alors que des contacts avaient été établis entre l'AS Lyon-Duchère, quatrième de National et en lice pour une montée en Ligue 2, et l'ancien prodige de l'OL Farès Bahlouli, ce dernier n'aurait pas convaincu le club au sortir de la visite médicale selon Le Progrès. Le milieu offensif de 24 ans, arrivé à Lille en 2017, a surtout connu la réserve des Dogues et n'a plus joué de match en pro depuis avril 2018.

Libre de tout contrat, le Lyonnais devra trouver une autre échappatoire à une situation devenue délicate (il n'a plus inscrit le moindre but depuis novembre 2017 et une victoire face à Metz 3-0).