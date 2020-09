Mercato - Lyon s'oppose au départ de Jean Lucas !

Sur les tablettes de plusieurs clubs brésiliens mais aussi français comme Strasbourg et Bordeaux, le milieu de terrain brésilien Jean Lucas (22 ans) souhaiterait gagner du temps de jeu. Pour ça, il aimerait quitter Lyon où il n'a joué que 20 matchs depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Flamengo. Mais selon Le Progrès, les dirigeants lyonnais ne l'entendent pas de cette oreille et pensent que Jean Lucas doit rester à l'OL et se battre pour gagner sa place.