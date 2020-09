Mercato - Lyon veut mettre le paquet sur Lucas Paqueta

En situation d'échec au Milan, où il peine à s'imposer, Lucas Paqueta pourrait faire l'objet d'une offre de l'OL selon la presse italienne.

L'Olympique Lyonnais a bien renoué avec la filière brésilienne. Six mois après la réussite du transfert de Bruno Guimaraes, son directeur sportif Juninho aurait l'intention d'attirer un autre de ses compatriotes dans l'entre-jeu, dans l'hypothèse toujours très probable d'un départ de Houssem Aouar (City, PSG, Juventus). La presse italienne révèle en effet l'intérêt des Gones pour le milieu du Milan AC Lucas Paqueta (23 ans).

Gianluca Di Marzio, le spécialiste du mercato italien, a été le premier à évoquer le nom de l'international auriverde (11 sélections chez les A), en précisant que Rudi Garcia aurait déjà validé cette piste. La Gazzetta dello Sport va un peu plus loin et assure que le club de Jean-Michel Aulas serait prêt à investir 22 millions d'euros sur le transfert de Paqueta. Cette somme correspond peu ou proue à la valeur estimée du joueur (entre 20 et 30 M€ selon le CIES).

Son avenir au Milan s'obscurcit

Dix-huit mois après son arrivée en provenance de Flamengo, pour près du double (38,4 M€), le natif de Rio n'est toujours pas parvenu à s'imposer sous le maillot rossonero (27 matchs en 2019-20, dont seulement 13 titularisations) et les efforts consentis par le club lombard pour renouveler son milieu de terrain (Tonali arrive, Bakayoko et Soumaré pourraient suivre) sont autant de mauvais signaux pour lui. Un bon de sortie lui aurait d'ailleurs déjà été offert. Le champ est libre pour l'OL.