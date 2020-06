Mercato - M'Baye Niang est prêt à céder aux sirènes du Qatar !

Malgré l'intérêt réciproque qu'il voue à l'OM, M'Baye Niang serait prêt à se laisser tenter par l'opportunité de rejoindre le Qatar et le puissant club d'Al-Duhail.

Dimanche, nos confrères de L'Equipe dévoilaient que l'intérêt d'un club qatari était en mesure de faire basculer le dossier M'Baye Niang. L'attaquant du Stade Rennais (25 ans) s'était pourtant ouvertement dit favorable à un départ vers Marseille, une ville qu'il apprécie et où il a passé le confinement. Mais les finances exsangues du club provençal compliquent les choses et le Sénégalais serait désormais à l'écoute d'autres opportunités, dont celle qui mène dans la péninsule arabique.

L'identité du club en question est d'ailleurs révélée ce lundi par le journal sportif : Al-Duhail. Il s'agit du club le plus puissant du Qatar, détenu comme le PSG par le cheikh Tamim ben Hamad al Thani et dans lequel évoluent Mehdi Benatia ou encore Mario Mandzukic. D'après nos informations, c'est justement le probable départ du Croate qui pourrait inciter les dirigeants qataris à faire venir Niang. Il leur faudra tout de même débourser pas loin de 20 millions d'euros, soit le prix réclamé par leurs homologues bretons pour s'en séparer. Les discussions se seraient accélérées récemment entre les deux clubs.

De son côté, Niang se dirait séduit par le challenge proposé par Al-Duhail et, d'après L'Equipe, au-delà de l'aspect financier, il en vanterait "les contours sportifs du projet" auprès de son entourage. "Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas car tu écoutes ton instinct", a écrit le joueur via son compte Instagram, la nuit dernière. Après Caen, Milan, Montpellier, le Genoa, Watford, le Torino et Rennes, voyons où le mènera son instinct cet été...