Mercato - M'Baye Niang hésiterait à signer à Saint-Etienne selon Julien Stephan

C'est à n'y plus rien comprendre. Dès que le transfert de M'Baye Niang vers l'AS Saint-Etienne semble proche d'être bouclé, un nouvel élément vient retarder l'arrivée de l'attaquant. Alors que tout semble régler depuis plusieurs heures, l'officialisation tarde à se faire. Selon Julien Stéphan M'Baye Niang hésiterait encore à rejoindre les Verts.

"On a eu une vraie discussion qui me fait penser qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui", a révélé l'entraineur du club breton après la victoire contre Lorient (2-0) vendredi en amical. "Je n'en sais pas plus aujourd'hui. Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste, en vérité. Il prendra la décision qui lui semblera être la meilleure". Malgré ces déclarations les deux clubs restent optimistes et espèrent pouvoir rapidement annoncer le transfert de M'Baye Niang à l'ASSE.