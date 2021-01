Mercato - M'baye Niang s'en va en Italie

Cette fois c'est la bonne. Déjà proche d'un départ du Stade Rennais cet été, M'baye Niang (26 ans) va bel et bien quitter la Bretagne lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de Téléfoot, l'attaquant sénégalais va être prêté six mois avec une option d'achat de 10 millions d'euros du côté du Genoa. La chaîne française apporte ainsi des précisions sur un transfert déjà annoncé par l'italien Di Marzio. Auteur d'un but cette saison avec les Rouge et Noir, Niang va rejoindre un club qu'il connaît bien puisqu'il a déjà été prêté en Ligurie en 2015.