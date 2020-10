Mercato - Maehle remonté après son transfert avorté à l'OM !

À la recherche d'un latéral droit après la vente soudaine de Bouna Sarr pour 10 millions d'euros au Bayern Munich, Marseille était proche de signer Joakim Maehle (23 ans) en provenance de Genk. Le transfert a finalement capoté, ce que digère mal le défenseur danois.

Le mercato est toujours plein de rebondissements. Alors qu'un accord entre Genk et Marseille avait été conclu autour de 10 millions d'euros pour l'arrivée du prometteur défenseur droit Joakim Maehle, le transfert n'a finalement pas eu lieu. Au grand dam du danois qui en veut à ses dirigeants.

"Il y a eu des intérêts de Southampton, de Valence ou encore de l'Atalanta. Ils avaient affiché un non-catégorique. Je n'avais rien dit, je ne me suis jamais plaint. Mais là, comme ils ont géré la situation, je suis incroyablement déçu. J'ai signé les papiers lundi soir, puis j'ai reçu un appel de mon directeur sportif 10 minutes avant la fin du mercato en me disant qu'il n'y avait pas d'accord en raison d'une demande en plus d'argent" a expliqué Maehle dans les médias danois.

"J'ai jeté mon téléphone"

Au dernier moment, les dirigeants du club belge ont demandé une rallonge d'environ 5 millions d'euros à leurs homologues marseillais. L'OM, n'étant pas en mesure de répondre favorablement à cette surenchère, a décidé de stopper les négociations. Une décision difficile à avaler pour Maehle. "Je me suis assis, sans voix. J'ai jeté mon téléphone loin de moi. Je n'avais plus rien à dire. Je me suis senti piétiné. J'ai eu du mal à dormir."