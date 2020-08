Mercato - Malang Sarr aurait été contacté par le FC Barcelone

Libre depuis le 30 juin dernier et son départ de Nice, son club formateur, Malang Sarr aurait récemment été contacté par le FC Barcelone. D'après France Football, Eric Abidal, le secrétaire technique du club culé, l'a directement contacté et sondé sur la possibilité de poursuivre sa carrière au Nou Camp. Le jeune défenseur (21 ans) va devoir se positionner, lui qui est également courtisé par le Torino, Fenerbahçe et le Betis Séville et qui attend d'autres sollicitations en provenance d'Angleterre...

Pour rappel, le FC Barcelone a annoncé hier soir le départ de son entraîneur Quique Setién. Ronald Koeman devrait le remplacer sur le banc et un grand ménage est annoncé au sein de l'effectif catalan...