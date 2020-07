Mercato - Malang Sarr pisté par le Torino

A 21 ans, Malang Sarr a décidé de mettre un terme à son aventure à Nice. En fin de contrat depuis le 30 juin, le défenseur central formé au club n'a pas souhaité prolonger, et reçoit désormais la convoitise de nombreux clubs européens. L'international espoir français (5 sélections) serait déjà courtisé par Arsenal en Angleterre, Wolfsbourg, Leipzig et Mochengladbach en Allemagne, mais aussi la Lazio, Naples, le Milan AC, la Fiorentina en Italie.

De l'autre côté des alpes d'ailleurs, Sarr aurait également une très belle cote au Torino d'après L'Equipe. Le club piémontais serait le plus chaud sur le dossier en ce moment, et pourrait bien attirer le natif de Nice. Le gaucher va tenter de trouver rapidement un point de chute, pour poursuivre une carrière prometteuse. Son avenir pourrait également se jouer en Espagne où Valence et le Bétis Séville ont eux aussi manifesté leur intérêt.