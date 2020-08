Mercato - Man City : ces joueurs qui pourraient convaincre le Barça de lâcher Lionel Messi...

Le FC Barcelone, qui ne serait prêt à laisser partir Lionel Messi qu'en échange d'une indemnité de transfert, pourrait se laisser séduire par quelques joueurs de l'effectif de Manchester City.

Pep Guardiola a dû faire de beaux rêves la nuit dernière. Quelques heures plus tôt, Lionel Messi avait annoncé à ses dirigeants son intention de quitter le FC Barcelone et l'Argentin aurait l'intention de retrouver son ancien mentor, avec qui il s'est entretenu par téléphone la semaine dernière, à Manchester. Dans son courrier adressé à l'état-major blaugrana, il a exprimé son désir de rompre son contrat de manière unilatérale, en vertu d'une clause qu'il pouvait activer jusqu'au 31 mai dernier. S'il semble se résoudre à un départ de sa star, le club catalan conteste la possibilité pour Messi d'activer cette clause, et donc de partir gratuitement. D'après RAC1, les décideurs barcelonais sont prêts à envisager une vente, certes en-deçà de la clause libératoire fixée à 700 millions d'euros, mais au-delà du montant perçu pour la vente de Neymar au Paris St-Germain, en 2017, soit 222 M€.

Si Messi (33 ans) ne parvenait pas à se désengager du Barça, Manchester City pourrait-il débourser une telle somme pour le faire venir ? Difficile de l'imaginer, quand on se souvient que les vices-champions d'Angleterre ont évité de justesse une interdiction de participer aux prochaines éditions de la Champions League pour avoir outrageusement franchi les limites du fair-play financier. Quelques solutions pourraient néanmoins s'offrir à eux...

Le Barça veut Gabriel Jesus pour remplacer Luis Suarez

De plus en plus utilisée sur le marché, notamment en Espagne et en Italie, la formule d'un échange pourrait permettre à City et au Barça de trouver un terrain d'entente. Et pour cause, plusieurs joueurs de l'effectif de Guardiola intéressent le club culé. Un retour du défenseur Eric Garcia (19 ans), formé au club, est évoqué depuis plusieurs mois par la presse catalane. Le nom de Bernardo Silva (26 ans) est également cité par nos confrères du Bleacher Report.

Mais dans ces potentielles négociations autour du transfert de Messi, la meilleure carte des Skyblues se nomme Gabriel Jesus. D'après Globoesporte et AS, l'attaquant brésilien (39 sélections à 23 ans) a été érigé en priorité pour pallier au départ de Luis Suarez, poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Des échanges auraient même déjà débuté entre les deux clubs. Sous contrat jusqu'en 2023 à Manchester, Jesus représente une valeur marchande avoisinant les 100 millions d'euros (entre 90 et 120 M€ selon le CIES). Et un bel argument pour les Citizens...