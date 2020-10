Mercato - Man City : De Bruyne dément un accord pour une prolongation mais...

Arrivé en provenance du VfL Wolfsburg en 2015 et sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Kevin De Bruyne (29 ans) est totalement ouvert à l'idée de prolonger son bail sous les couleurs de Manchester City. Mais, à l'occasion d'une conférence de presse organisée avec sa sélection, le milieu de terrain belge a démenti les dernières informations de la presse anglaise concernant un prétendu accord pour une extension de contrat de cinq saisons supplémentaires aux abords de l'Etihad Stadium.

"Je suis heureux ici et je peux dire que je n’ai pas parlé avec le club alors je ne comprends pas pourquoi les gens affirment que je suis tombé d’accord pour quelque chose", a indiqué le Diable Rouge (74 sélections, 18 buts). "J’ai toujours affirmé que j’étais heureux et que je me sentais bien ici, alors si les gens au club veulent me parler, je suis ouvert et on verra ce qui se passera", a ajouté le numéro 17 des Citizens (1 but et 1 passe décisive en 3 matches de Premier League).