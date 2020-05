Mercato - Man City : l'agent de Sergio Agüero met fin au suspense

En fin de contrat au 30 juin 2021 avec Manchester City, Sergio Agüero (31 ans, 16 buts et 3 passes décisives en 22 matches de Premier League cette saison) ne quittera pas le navire des Skyblues avant l'échéance de son bail. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré Hernan Reguera, l'agent de l'attaquant international argentin (97 sélections avec l'Albiceleste, 47 buts), au média FC Inter News.

"Sergio a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2021. Il n'y a aucune chance qu'il parte avant. Nous verrons ensuite ce qui se passera. Est-ce que j'ai parlé avec l'Inter Milan (Ndlr, pour remplacer Lautaro Martinez en cas de départ cet été) ? Non. La raison est simple : Agüero est parfaitement heureux avec les Citizens et n'a pas l'intention de changer d'équipe", a-t-il lancé. Difficile de faire plus clair.