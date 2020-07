Mercato - Man City devrait signer Nathan Aké

Cette saison, Nathan Aké a pleinement convaincu à Bournemouth, où il a disputé 29 rencontres sur 37 possibles en Premier League. De quoi attirer l’oeil des cadors du championnat. Parmi eux, Chelsea, Man United et Man City. Et ce sont les Skyblues qui seraient en passe de signer le défenseur central de 25 ans. The Guardian rapporte ce matin qu’un accord à hauteur de 38 M d’euros a été trouvé entre les Cherrys et les Citizens pour le transfert du jeune néerlandais. Une information qui vient écarter la piste Kalidou Koulibaly, annoncé comme l’une des cibles principales de Man City cet été.