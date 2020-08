Mercato - Man City fait ses calculs avant de partir à l'assaut de Lionel Messi !

Manchester City se renseigne pour calculer les coûts potentiels d'une arrivée de Lionel Messi, en pleine réflexion sur son avenir au Barça.

Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone ? Formé au club et considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du Barça, l'Argentin en a visiblement ras-le-bol, que ce soit des échecs consécutifs en Ligue des Champions ou de la gestion de l'effectif par la direction. Et l'humiliation subie face au Bayern (défaite 2-8) en quart de finale de LDC cette année a encore un peu plus poussé sa réflexion quant à un départ.

Alors que l'Inter rêve de récupérer le gaucher de 33 ans, Manchester City veillerait également sur la possibilité de le signer et de former, à nouveau, une doublette gagnante : Guardiola-Messi. Selon les informations d'ESPN, la direction mancunienne se renseigne, d'abord, la faisabilité économique d'une telle opération. Il faut dire que le potentiel transfert de Messi représente un coût monstrueux puisqu'il dispose d'une clause libératoire à 700 millions et d'un salaire astronomique (il est le joueur le mieux payé au monde).

Tout proche d'une exclusion de la Ligue des Champions par le fair-play financier, Man City doit donc se montrer précautionneux dans ses calculs. Toujours d'après ESPN, les experts financiers qui se sont chargés de l'étude sont restés plutôt réservés. Mais avec l'énorme bagage financier des Emiratis, rien n'est impossible, encore moins pendant le mercato...