Mercato - Man City piste un nouveau buteur

Courtisé par la Juventus et le Borussia Dortmund, Ferran Torres (20 ans) sera un homme particulièrement convoité cet été. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en Liga cette saison, le prodige de Valence a vu sa clause libératoire être fixée à 100 millions d'euros. Et d'après Marca, un nouveau client se serait positionné sur le dossier. Il s'agirait de Manchester City.

Malgré leurs problèmes de fair-play financier avec l'UEFA, les Skyblues auraient trouvé un accord à 35 millions d'euros avec le joueur, loin du montant de sa clause. Dans ce transfert, le club mancunien pourrait inclure Yangel Herrera (22 ans) pour faire baisser le prix du deal. Une information livrée par Super Deporte.