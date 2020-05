Mercato - Man United : Corentin Tolisso pisté en cas de départ de Paul Pogba ?

Arrivé à l'été 2017 en provenance de Lyon contre la somme de 41,5 millions d'euros, Corentin Tolisso pourrait vivre sa dernière saison avec le Bayern Munich. Après de bonnes performances à son arrivée, l'international français (21 sélections) a cumulé les pépins physique lors des deux années suivantes, et n'a démarré que 7 rencontres de Bundesliga en tant que titulaire cette saison. Sur le point de débourser un gros chèque dans le cadre de l'arrivée de Leroy Sané, les dirigeants bavarois pourraient céder leur milieu de terrain lors du prochain mercato pour compenser leur prochain investissement.

D'après The Daily Express, Manchester United, qui avait déjà approché le joueur en janvier dernier dans le cadre d'un prêt, préparerait une offre pour l'ancien lyonnais. Ceci dans le but de pallier à l'éventuel départ de Paul Pogba dont l'avenir en Angleterre reste un mystère. En revanche, étant donné que Tolisso (25 ans) se remet d'une blessure à la cheville pour laquelle il a été opéré en avril dernier, les Red Devils souhaiteraient attendre de voir le champion du monde rejouer, en pleine possession de ses moyens, avant d'entamer les négociations. Ils devront cependant faire face à une rude concurrence : l'Inter Milan, la Juventus, Naples et l'Atlético Madrid se pencheraient sur le dossier du joueur bavarois, sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2022.