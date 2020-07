Mercato - Man United : le plan B en cas d'échec pour Sancho est français

Cette saison, Manchester United semble avoir repris des couleurs. Encore en lice dans la course au podium en Premier League, les Red Devils, forts de l'arrivée de Bruno Fernandes en janvier dernier, sont en passe de conclure un bel exercice 2019-2020. De quoi apercevoir un retour d'ambitions à la hauteur d'un club comme United. Pour se renforcer, en vue d'une probable campagne en Ligue des Champions l'année prochaine, les Mancuniens rêvent de Jadon Sancho, joyau du Borussia Dortmund. Depuis plusieurs semaines maintenant, les rumeurs autour de ce deal foisonnent et le BVB aurait posé un ultimatum à Man U. 125 M d'euros avant le 10 juillet (soit demain), pas moins, pas plus tard. C'est le délai laissé à United pour formuler une offre pour l'ailier anglais de 20 ans, qui apparaît donc trop cher, en ces temps de crises, pour les dirigeants mancuniens.

Dans ce contexte, le Daily Express rapporte aujourd'hui qu'une seconde piste était à l'étude du côté d'Old Trafford. Cette piste mènerait à Ousmane Dembele. Au FC Barcelone depuis 2017, l'ailier de 23 ans a enchaîné blessures et contre performances en Catalogne depuis maintenant trois saisons. Pourquoi pas alors tenter d'aller se relancer du côté de l'Angleterre. Recruté pour près de 125 M d'euros, l'international français a vu depuis sa cote chuter de plus de la moitié. De quoi ravir les dirigeants mancuniens qui pourraient donc formuler une offre dans les prochains jours, pour tenter d'attirer l'ex-Rennais dans leurs filets.