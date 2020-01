Mercato - Man United : les rumeurs autour d'un départ de Pogba resurgissent

Partira, partira pas ? C'est à ne plus rien y comprendre. Déjà au centre d'un interminable feuilleton l'été dernier, Paul Pogba devrait de nouveau animer le mercato estival en 2020. Très apprécié de Zinédine Zidane, le Français de 26 ans souhaitait rejoindre le Real Madrid mais n'avait pas souhaité aller au bras de fer avec son club, Manchester United. Durant la première moitié de saison, les déclarations toutes aussi divergentes les unes que les autres ont été dites concernant l'avenir du champion du monde. Or, ce mercredi, Sky Sports affirme que 'La Pioche' pourrait être cédée l'été prochain, mais pas à n'importe quel prix.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Pogba désirerait quitter le Nord de l'Angleterre cet été, toujours avec l'ambition de rallier l'Espagne et sa capitale. Selon le média, outre le Real Madrid qui apparaît comme la piste la plus chaude, la Juve serait elle aussi prête à retenter le coup. Toutefois, les dirigeants madrilènes et turinois devront faire chauffer la carte bleue puisque leurs homologues mancuniens auraient fixé le prix du Français à 175 millions d'euros ! Les deux clubs savent donc à quoi s'en tenir dans ce dossier.