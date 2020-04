Mercato - Man United, Real Madrid, Juve : Paul Pogba aurait tranché

Partira, partira pas, Paul Pogba risque d'être l'un des plus gros dossiers du mercato estival. Le milieu de terrain tricolore, qui souhaitait quitter Manchester United l'été dernier, aurait pris plus de temps pour mûrir sa réflexion cette année. Si la presse anglaise s'imaginait qu'il pouvait potentiellement rester du côté de Manchester cet été, le média madrilène AS affirme, ce lundi en Une, que Pogba est "plus proche" de Madrid. On explique, entre autre, que le joueur fait d'une arrivée au Real Madrid sa priorité, bien avant un retour à la Juventus (2012-2017) ou une prolongation à Manchester.

AS affirme, ensuite, que le Français a également tenu ce discours lors d'une rencontre avec Zinédine Zidane en octobre dernier, à Dubaï. Enfin, la bonne nouvelle pour le Real Madrid est que le prix de Paul Pogba aurait largement baissé, que ce soit à cause de la crise actuelle liée au coronavirus et le manque à gagner de tous les clubs, mais aussi en raison du contrat de Pogboom, se finissant en juin 2021. Si Manchester United espère le prolonger, l'entourage de l'ancien du Havre estime que cela "ne ferait que mettre le joueur en colère et le rendrait mécontent pendant un an". Le Real espère donc saisir cette occasion.