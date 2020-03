Mercato - Man United : revirement de situation dans le dossier Pogba

Contre toute attente, Paul Pogba (26 ans) se verrait finalement bien rester à Manchester United selon les médias anglais ! Le Daily Mail nous informe ce matin que le Français, sous contrat jusqu'en juin 2021, songerait à prolonger en cas de qualification des Red Devils pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le principal argument qui pourrait le convaincre de rester serait la récente arrivée de Bruno Fernandes, qui a complètement métamorphosé le milieu de terrain mancunien. United n'a plus perdu de matchs depuis l'arrivée du Portugais auteur de 2 buts et de 3 passes décisives en 5 matchs de Premier League.

Nos confrères britanniques révèlent également que le Barça et le Real Madrid seraient tous deux intéressés par l'international français qui n'a joué que 7 matchs cette saison. Malgré les nombreuses sollicitations, le club, qui a déboursé une somme record (89 millions de livres en 2016) pour s'attacher les service du champion du monde, souhaite conserver son joueur et lui proposer une revalorisation salariale. Manchester United, qui affronte Le Linzer ASK demain (21h00) en Ligue Europa, pourrait assurer sa qualification en Ligue des Champions en remportant la compétition. Pogba pourrait, quant à lui, être absent du déplacement.