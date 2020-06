Mercato - Man United fixe ses limites pour Jadon Sancho

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Dortmund, Jadon Sancho (20 ans) est annoncé partant cet été. Dans le viseur des plus grands clubs, comme Manchester United, Liverpool ou Manchester City, le grand espoir du football britannique devrait coûter très cher. Mais l'un de ses prétendants n'est pas prêt à casser sa tirelire : Man United.

Selon les informations de Sky Sports, les Red Devils ne paieront pas plus de 50 millions de livres sterling pour l'ailier anglais (soit 55 millions d'euros). Un montant bien loin du prix fixé par le BvB, à savoir plus de 100 millions. Et malgré la crise économique, les Allemands ne feront aucune ristourne : "Je ne pense pas qu'un club paiera la somme. Il n'y a pas non plus de réduction suite au coronavirus", a déclaré Joachim Watzke, le directeur sportif, à Sport 1 récemment. Man United va devoir trouver une autre piste.