Mercato - Man United prend la pole pour Jadon Sancho

Auteur de deux saisons pleines avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho (20 ans) pourrait quitter l'Allemagne à l'issue de la saison pour un retour en Angleterre, son pays natal. Le jeune ailier des Three Lions, auteur de 17 buts en 35 matchs cette saison (et 19 passes décisives), est dans le viseur des plus grosses écuries britanniques, comme Manchester United et Chelsea. Et selon l'Evening Standard, le joueur formé à City pourrait bien prendre la direction des Red Devils.

Désireux de retrouver les sommets de la Premier League, l'écurie de Paul Pogba, qui devrait rester à Old Trafford à l'issue de la saison, serait même prête à débourser plus de 100 millions d'euros pour les services de Sancho. On apprend, via nos confrères, que Man United a ainsi pris de l'avance comparé à Chelsea dans le dossier menant au joueur.