Mercato - Man United veut récupérer Willian !

Avec l’arrivée maintenant plus que probable de Timo Werner, et celle déjà officialisée de Hakim Ziyech, Chelsea cherche désormais à faire le ménage en attaque. Parmi les joueurs pressentis pour quitter le navire des Blues, le nom de Willian, 32 ans en Août prochain, circule depuis quelques semaines. France Football révèle ce midi que le Brésilien serait sur les tablettes de Manchester United.

Willian, qui arrive en fin de contrat le 30 Juin avec Chelsea, avait pourtant tenté de prolonger l’aventure avec les Blues, sans succès. Le club londonien est catégorique envers les joueurs de plus de 30 ans : aucun contrat de plus de 2 ans ne peut leur être octroyé. Ici réside le problème puisque le natif de Ribeirão Pires demandait un nouveau bail de 3 ans. Cette impasse pourrait alors profiter à des Reds Devils qui recherchent un profil d’expérience pour renforcer leur ligne offensive. Après 7 saisons passées et 2 titres de Champion d’Angleterre glanés, Willian devrait donc prochainement faire ses adieux à Stamford Bridge.