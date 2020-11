Mercato - Man United veut se débarrasser de Paul Pogba cet été !

Mis sur le banc à Manchester United, Paul Pogba pourrait être vendu cet été ! C'est, du moins, le plan des Mancuniens sur le mercato estival, à en croire Talksport.

Ce début de saison 2020-2021 est bien compliqué à négocier pour Paul Pogba. En grande difficulté avec Manchester United, mais aussi avec le maillot de l'équipe de France, le milieu de terrain de 27 ans est quasiment mis au placard depuis le mois d'octobre et une déclaration sur son intérêt pour le Real Madrid. Depuis sa prise de parole, il ne compte que deux titularisations avec les Red Devils, et visiblement, La Pioche n'entre plus vraiment dans les plans du club mancunien !

Selon les informations de Talksport, Ole Gunnar Solskjaer juge que le Français ne peut pas être compatible avec Bruno Fernandes, l'autre cadre au milieu de terrain. À tel point que les dirigeants ont fait un choix en faveur du Portugais et souhaiteraient se séparer de Pogba l'été prochain ! C'est pour cette raison que Man United a utilisé son option pour prolonger le bail de l'ancien de la Juve d'un an, soit jusqu'en juin 2022.

Quoi qu'il en soit, le champion du Monde 2018 possède toujours une jolie cote sur le marché, malgré son manque de temps de jeu depuis le début de la saison, et devrait avoir plusieurs belles opportunités cet été, au Real Madrid ou ailleurs....