Mercato - Manchester City a calculé le coût de l'opération Messi

Manchester City est prêt à miser très gros sur le recrutement de Lionel Messi. Un montant supérieur à 500 millions d'euros est évoqué par la presse anglaise.

Un demi-milliard de livres, soit 557 millions d'euros. Voilà ce que Manchester City se prépare à investir sur la signature de Lionel Messi, d'après les informations du Telegraph. En pole pour faire venir l'Argentin (33 ans), qui a demandé au FC Barcelone de le laisser partir et dont le père Jorge s'est récemment déplacé en Angleterre, le club de Pep Guardiola est prêt à miser très gros sur le joueur le mieux payé de l'histoire du football.

Avec un salaire à plus de 100 millions d'euros brut annuels, le contrat de trois saisons qui lui serait offert (avant de l'envoyer au club satellite de New York City) coûterait déjà près de 334 M€ au total. Les 223 millions d'euros restants serviraient à convaincre le Barça avec une indemnité de transfert légèrement supérieure à ce que le PSG avait déboursé pour Neymar, en 2017 (222 M€). Le club culé a pourtant affiché hier son refus catégorique d'imaginer le départ de sa star, qui compte elle sur une rupture pure et simple de son contrat...

Un énorme camouflet pour le fair-play financier

Ce montant, même s'il est étalé sur trois ans et pourrait rapidement être amorti vu les retombées marketing potentielles d'un tel transfert, en dit long sur les limites du fair-play financier. Il y a quelques semaines encore, le club mancunien était interdit de participer à la prochaine Ligue des Champions pour avoir enfreint les règles et craignait de voir partir toutes ses stars. Sauvé depuis par le TAS (tribunal arbitral du sport), il s'apprête à faire sauter la banque pour faire venir le plus grand joueur de l'histoire.