Mercato - Manchester City insiste pour Kingsley Coman

En 2015, Kingsley Coman quittait la Juventus pour s’engager avec le Bayern Munich. Cinq ans, cinq Bundesliga et trois coupes d’Allemagne plus tard, le natif de Paris pourrait voir son futur en Bavière bousculé. L’arrivée récente de Leroy Sané au club renforce un peu plus la concurrence sur les ailes munichoises, avec en prime un Serge Gnabry qui ne cesse de monter en puissance. Le Français de 24 ans, pourrait ainsi reconsidérer son avenir au Bayern, bien que Bild assurait qu’il apparaissait déterminer à l’idée de gagner sa place dans le XI titulaire à long terme.

Seulement voilà, l’intérêt de gros cadors européens pourrait changer la donne. C’est ainsi que Manchester City débarque dans l’équation. Bild rapporte aujourd’hui que lors de la finalisation de l’accord pour le transfert de Leroy Sané, le directeur sportif citizen Txiki Begiristain, aurait glissé un mot sur Coman à son homologue allemand. Pep Guardiola, qui connaît bien le joueur, l’ayant eu son son aile lors de son passage au Bayern, verrait bien l’ex-parisien venir occuper la place laissée vacante par Leroy Sané. Une idée qui n’est pas du goût des dirigeants bavarois, qui ont immédiatement fermé la porte à cette possibilité. Néanmoins, Bild rapporte ce midi que Txiki Begiristain ferait de plus en plus pression pour convaincre le Bayern de lâcher le Français. Le dossier ne serait donc pas terminé.