Mercato - Manchester City pense déjà à Messi pour l'été prochain

Tout proche d'un départ du FC Barcelone cet été, certains clubs continuent de surveiller de près la situation de Lionel Messi. À en croire ses déclarations, la pulga est resté en Catalogne plus pour éviter un conflit juridique que parce qu'il croit au projet sportif du Barca. Si la situation n'évolue pas d'ici l'été prochain, Manchester City compte bien examiner le dossier du sextuple ballon d'or.

"Si c’était devenu une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe", a expliqué le directeur des opérations, Omar Berrada. "Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d’envisageable, nous pourrions explorer cette option" a-t-il déclaré au site The Athletic.