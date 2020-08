Mercato - Manchester City prêt à investir 750 millions sur Lionel Messi ?

Le journal Sport a dévoilé dimanche soir les chiffres du contrat négocié par Manchester City et Lionel Messi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont vertigineux ! D'après le quotidien catalan, un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire annuel brut de 100 millions d'euros, est proposé au sextuple Ballon d'or par les Citizens, soit 500 M€ au total. A cette somme, il faudrait aussi ajouter 250 millions d'euros de prime à la signature, payable en trois ans pour être lissée jusqu'à son transfert vers le New York City FC. Comme la presse anglaise l'avait dévoilé il y a quelques jours, Messi (33 ans) pourrait effectivement terminer sa carrière dans la franchise américaine, détenue par le City Football Group, à partir de 2023.

Rappelons que le FC Barcelone n'affiche toujours aucune volonté de négocier le départ de sa star, sous contrat jusqu'en 2021, à moins de se faire payer le montant de sa clause libératoire (700 M€). Messi, qui ne s'est pas présenté aux tests de reprise programmés dimanche, prétend toujours qu'il peut rompre son contrat de manière unilatérale en vertu d'une clause présente dans son contrat, mais dont le club culé conteste la validité.