Mercato - Manchester City veut Messi en janvier !

Cette intersaison a été mouvementée en Catalogne. Entre les départs de Quique Setien et celui de Luis Suarez à l'Atletico Madrid, et les résultats plus que déçevants en Ligue des Champions (notamment le 8-2 face au Bayern Munich), le FC Barcelone a connu une crise difficile au sommet de la hiérarchie. Mais cette crise aurait pu être encore plus importante, avec le départ du sextuple Ballon d'Or, l'Argentin Lionel Messi. Ce dernier a fait part de ses envies d'ailleurs, et n'a jamais été aussi proche de quitter son club de toujours. Ainsi, il a envoyé une lettre recommandée à ses dirigeants pour leur expliquer qu'il souhaitait quitter son club de toujours. Josep Maria Bartomeu est entré dans l'affaire et a finalement réussi à prouver que la Pulga, comme elle le pensait initialement, ne pouvait pas résilier son contrat avec les Blaugranas.

Le génie argentin est donc resté alors qu'on l'imaginait rejoindre Manchester City et son ancien entraîneur à Barcelone, Pep Guardiola. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. En effet, à la fin de la saison, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps sera en fin de contrat. Il pourra donc, cette fois-ci, quitter la Catalogne et ne rapportera pas un seul euro au club qui l'a formé et lancé dans le monde professionnel, ce qui causerait une catastrophe sur le plan économique et sportif pour les actuels 9es de Liga. On apprend aujourd'hui dans la presse anglaise que Manchester City n'a pas abandonné l'option menant à Messi. Le Daily Star explique que les Skyblues seraient prêts à offrir 15 millions de livres (16,5 millions d'euros) aux Blaugranas pour Messi. Le Mirror indique de son côté que le Barça serait résigné à le voir partir gratuitement à la fin de l'année pour rejoindre les Citizens. Affaire à suivre donc...