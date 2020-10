Mercato - Manchester United active la clause de Paul Pogba !

C'était fortement pressenti, ce n'est pas encore officiel, mais c'est tout comme : selon le Manchester Evening News, Manchester United a activé la clause lui permettant de prolonger le contrat de Paul Pogba d'une saison. Le milieu de terrain international français (72 sélections, 10 buts), arrivé en 2016 pour la somme record à l'époque de 105 millions d'euros (+ 5 millions en bonus), est désormais lié aux Red Devils jusqu'au 30 juin 2022.

Plus tôt dans la journée, Ole Gunnar Solskjear avait déjà lâché le morceau sur son numéro 6 : "Vous savez, Paul est notre joueur et il restera ici pendant encore deux ans. Je suis sûr que Paul est déterminé à faire de son mieux pour nous et nous voulons voir le meilleur de Paul. Donc, dans les prochaines années, je suis sûr que nous tirerons le meilleur parti de lui", avait ainsi indiqué l'entraîneur norvégien en conférence de presse.