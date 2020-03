Mercato - Manchester United en pole dans le dossier Denis Zakaria ?

Denis Zakaria est un des hommes forts du Borussia Mönchengladbach en cette saison. Le milieu de terrain suisse de 23 ans rayonne purement et simplement dans l'entrejeu (31 matches joués cette saison toutes compétitions confondues, 2 buts et 2 passes décisives). Conséquence logique de ses belles prestations : les plus grands clubs du continent s'intéressent à lui. Selon les informations de Sky Germany, Manchester United, Liverpool, le Borussia Dortmund et l’Atlético Madrid seraient sur les rangs. Toujours selon le média sportif, les Red Devils, en quête d'un renfort pour pallier le départ programmé de Nemanja Matic, tiendraient la corde dans ce dossier. Mais il faudra y mettre le prix : pour s'attacher les services de l'ancien joueur des Young Boys de Berne, un chèque de 60 millions d'euros est attendu par les dirigeants de Gladbach.