Mercato - Manchester United entre dans la danse pour Lautaro Martinez

Et si Manchester United jouait un bien vilain tour au FC Barcelone ? Depuis de longues semaines, le Barça négocie avec l'Inter Milan pour s'offrir Lautaro Martinez. Les Blaugrana ont fait de l'attaquant argentin leur priorité pour le poste de numéro 9 mais l'aspect financier représente un frein à cette opération. Le club catalan n'est pas en mesure de payer la clause libératoire de 111M€ et cherche ainsi à proposer des joueurs dans le deal afin de faire baisser le montant.

Or, en Angleterre, The Express affirme que Manchester United serait prêt à casser sa tirelire pour convaincre le buteur de 22 ans de prendre la direction d'Old Trafford. Les Red Devils pourraient lui proposer un contrat mirobolant et ils seraient en capacité de payer le montant de la clause. L'issue de ce dossier semble encore loin, et de nouveaux rebondissements devraient encore avoir lieu.