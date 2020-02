Mercato - Manchester United négocie pour Grealish

Malgré les arrivées de Bruno Fernandes et Odion Ighalo cet hiver, Manchester United n'est pas rassasié en terme de renforts. Bien que le mercato hivernal ait fermé ses portes récemment, les mancuniens planchent déjà sur le mercato estival. Les Red Devils seraient d'ailleurs bien avancés dans le dossier Jack Grealish, milieu anglais évoluant à Aston Villa.

D'après le Telegraph, les deux clubs de Manchester seraient intéressés mais le site Goal rapporte que United aurait une longueur d'avance, voire deux, sur son rival. Le joueur de 24 ans aurait déjà débuté la recherche d'une maison à Manchester et des négociations auraient débuté entre son club et Man United. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Villains, Grealish a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison.