Mercato - Manchester United s'attaque à Kingsley Coman

Jadon Sancho n'est pas la seule cible explorée par Manchester United du côté de l'Allemagne. Nos confrères de The Athletic révèlent en effet que Kinglsey Coman est, lui aussi, dans le viseur des Red Devils.

L'attaquant français de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, vient de boucler une saison un peu plus garnie que les précédentes, ses blessures à répétition l'ayant enfin laissé tranquille (35 matchs, 7 buts et 7 passes décisives). Le média britannique explique même que des discussions ont été entamées entre les pensionnaires d'Old Trafford et l'entourage de l'ancien parisien. À suivre...