Mercato - Manchester United se joint à la course pour Camavinga

Après le Real Madrid et le PSG, Manchester United a décidé aussi de se lancer dans la course pour la signature du phénomène du Stade Rennais Eduardo Camavinga (17 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison), annonce le journal espagnol AS.

Les Mancuniens, qui ont déjà essuyé l'échec du dossier Jadon Sancho cet été, souhaiteraient se rattraper lors du prochain mercato estival. Malgré tout, ce dossier s'annonce difficile à boucler pour les Red Devils. Car le Real Madrid, qui constitue un concurrent très sérieux pour sa signature, fait de Camavinga une priorité pour l'été 2021. L'intérêt des Merengue ne laisserait d'ailleurs pas insensible l'international français, qui pourrait se laisser tenter par ce challenge.