Mercato - Manchester Utd va s'offrir Donny van de Beek

Courtisé depuis de longs mois, Donny van de Beek va s'engager avec Manchester United durant la trêve internationale.

Il fait partie des derniers joueurs phares de la génération 2019, celle qui n'avait échoué qu'en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Real Madrid et la Juventus Turin. Donny van de Beek va bien quitter l'Ajax Amsterdam cet été, comme Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Hakim Ziyech l'ont fait avant lui. Les médias hollandais et britanniques annoncent en choeur qu'il s'apprête à rejoindre Manchester United.

Retenu en sélection néerlandaise, le milieu de terrain de 23 ans devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures et finaliser son transfert probablement dans la semaine, pour un montant de 40 millions d'euros (+5 M€ de bonus). Sous contrat jusqu'en 2022, il était également ciblé depuis plus d'un an par le Real Madrid. Sauf surprise, il sera donc un joueur mancunien pour la reprise de la Premier League, mi-septembre.