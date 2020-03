Mercato - Marc Cucurella dans le viseur d'un cador anglais

Malgré l'arrêt momentané des compétitions de football en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs planchent sur la fin de saison et la préparation du prochain exercice. Chelsea ne déroge pas à cette règle et le poste de latéral gauche a semble-t-il été ciblé comme l'un de ceux à renforcer durant le mercato estival. Or, d'après les informations de Goal, les dirigeants londoniens ne seraient pas insensibles au profil de Marc Cucurella.

L'Espagnol de 21 ans qui appartient au FC Barcelone a d'abord été prêté à Eibar avant d'être envoyé en prêt à Getafe l'été dernier. Capable d'évoluer au poste de latéral gauche mais également en milieu gauche comme c'est le cas cette saison, le natif d'Alella devrait être définitivement acheté par le club de la banlieue madrilène contre 6 millions d'euros. Sa clause libératoire sera alors fixée à 25M€ et les Blues de Chelsea pourrait immédiatement la faire sauter. En cas de vente, le FC Barcelone toucherait 40% du prix du transfert !